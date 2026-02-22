  • İSTANBUL
Akılalmaz göçmen kaçakçılığı! Hayvan gübresi yüklü kamyonetin içinden 19 kaçak göçmen çıktı!
Yerel

Akılalmaz göçmen kaçakçılığı! Hayvan gübresi yüklü kamyonetin içinden 19 kaçak göçmen çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akılalmaz göçmen kaçakçılığı! Hayvan gübresi yüklü kamyonetin içinden 19 kaçak göçmen çıktı!

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz-İskenderun yolu üzerinde gerçekleştirdikleri operasyonda film senaryolarını aratmayacak bir yöntemle karşılaştı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle durdurulan açık kasa bir kamyonette yapılan aramada, kasanın üzerine yığılan hayvan dışkılarının altında gizli bir bölme olduğu tespit edildi.

Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; üstü hayvan gübresiyle kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesinden 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince 20 Şubat günü Arsuz-İskenderun yolu üzerinde durdurulan açık kasa kamyonette detaylı arama yapıldı. Üzeri hayvan dışkısıyla kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesi polis ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıktı. Gizli bölmede; Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 

