Akıl hocaları PKK/YPG! Ermenilerden kilise oyunu

Tahsin Han

Azerbaycan karşısında büyük kayıplar veren Ermenistan, akıl almaz kirli yollara başvurmaya devam ediyor. Azeri sivilleri bombalayarak panik oluşturmak istediklerini canlı yayında duyuran Ermeniler, Karabağ’da Azerbaycan ordusuna karşı yaşadıkları hezimeti durdurmak için Hristiyan dünyasından bekledikleri yardımı alamayınca terör örgütü PKK/YPG’lilerin aklıyla kirli bir oyuna girdi.

Dağlık Karabağ’ın başkenti olarak lanse edilen Şuşi kentindeki “Tarihi Surp Ghazanchetsots Ermeni kilisesi Azerbaycan’a ait savaş uçağınca vuruldu. Azeri bombaları nedeniyle kilise hasar gördü ve kubbesi de kısmen yıkıldı” şeklinde yalan açıklama yapan Ermenistan hükümeti, fotoğrafları da sosyal medyadan yayımladı.

Azeriler: Bizimle ilgisi yok

Ermeni hükümeti, resmi Facebook sayfasında yapılan açıklamada ayrıca Şuşi kentine düzenlenen saldırıda bir Rus, bir Ermeni gazetecinin de yaralandığı belirtildi. Ancak Azerbaycan, kilisenin vurulmasından sorumlu olduğu suçlamasını geri çevirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bu olayın Azerbaycan ordusunun askeri eylemleriyle hiçbir ilgisi olmadığı” belirtildi. Bakanlık, Azeri ordusunun tarihi, kültürel ve özellikle de dini yapı ve anıtları hedef almadığını vurguladı.

Sözde lider çağrı yaptı

Azerbaycan’ı barbarlık ve vandallıkla suçlayan Ermenistan basını, Bakü’nün terör bir devlet olduğunu belirterek karalama haberleri yaptı. Benzer haberler Rus basınında da çıktı. Karabağ’ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan da saldırıyı akılalmaz ve iğrenç olarak niteleyip kınadı. Ermeni lider, kiliseyi yeniden onarmayı vaad ederken, uluslararası toplumdan Azerbaycan’ı durdurmasını istemekten de geri durmadı.

Rus gazeteci de alet oldu

Ancak Ermenistan’ın tüm provokasyonlarına rağmen uluslararası camiadan ve özellikle de Hristiyan dünyasından gerekli desteği alamayınca kendi kilisesini bombalayarak yardım çağrısı yaptığı ortaya çıktı. PKK’nın Suriye’de yaptığı gibi kiliseyi vurup suçu karşı tarafa atan ve dünyadan yardım isteyen Ermenilerin bu kirli oyununa Rus gazeteci Yuri Kotyonok’un da alet olduğu bildirildi. Kilise tiyatrosu Erivan yönetiminin, Azerileri durdurmak için her yola başvuracağının da kanıtı oldu.