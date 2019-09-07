Akil Gençler’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Akil Gençler Platformu, HDP önünde bekleyen ailelere destek verdi. Gençlerden oluşan platform üyelerinin her zaman ailelerin yanında olduğunu belirten Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, “Annelerin çocuklarını PKK’dan almak için yükselttikleri ses bu toprakların en masum, en anlamlı seslerinden biridir. Dünyanın en kutsal mücadelesi, bir annenin evladı için verdiği mücadeledir. Anneler, uykusuz geçen gecelerine, nice fedakarlıkla dolu yıllarına, binlerce anıyla büyüttükleri yavrularına, canlarına sahip çıkıyor” dedi.

“Annelerin başlattığı direnişe ortak olun”

"Sesimizi seslerine katmanın vaktidir" diyen Ateş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Evladı söz konusuysa bir annenin yüreği susabilir mi? Korkusuzca teröre karşı yükselen işte bu ses, evladı kendisinden zorla koparılan yüzlerce annenin feryadıdır. Yanlarında olmak ise hepimizin mesuliyetidir. Akil Gençler olarak Diyarbakır’a ses olacağız. Annelerimizin yürekten yükselen sesine, sessiz kalmak, insanlığa sessiz kalmaktır. Bu konuda sanat camiasına da seslenmek istiyorum. Diyarbakır’ın yaralı yüreğine ses olun. Diyarbakır’da annelerin başlattığı direnişe ortak olun. Akil Gençler olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren akan kanın durması için elimizden geleni yaptık. Bugün annelerimizin başlattığı mücadele ateşiyle akan kan tamamen duracaktır. Ve anneler yavrularına kavuşacaktır. Bizlerde bu süreçte yüreğimizle ve var gücümüzle Mezopotamya’nın yiğit kadınlarının yanında olacağız.”