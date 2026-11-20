Filistinli çevre mühendisi Heba Al Farra, çevrenin korunması, yenilenebilir enerji, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yürüttüğü çalışmalar, kadınların güçlendirilmesine ve gençlerin mesleki gelişimine yönelik faaliyetleri, çocuklara ve öğrencilere yönelik çevre eğitimleri ile barışın güçlendirilmesi ve barış kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik katkıları dolayısıyla “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü”ne layık bulundu.

Heba Al Farra, Sağlık ve Barış Ödülü’nün Filistin’deki Temsilcisi Oldu

Filistin’in Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinden olan Heba Al Farra, 2012 yılında Gazze İslam Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Al Farra, on yılı aşkın süredir çevrenin korunması, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Çevrenin Korunması ve Sürdürülebilirlik Alanında Kapsamlı Çalışmalar

Uluslararası geçerliliğe sahip LEED Green Associate mesleki yeterliliğine sahip olan Al Farra; çevre yönetimi, enerji denetimi, yeşil binalar, karbon muhasebesi, ESG, sürdürülebilirlik raporlaması, proje yönetimi ve kurumsal liderlik alanlarında çeşitli eğitim ve sertifika programlarına katıldı. Mesleki gelişimi kapsamında ABD Yeşil Bina Konseyi (U.S. Green Building Council), Enerji Mühendisleri Birliği (Association of Energy Engineers), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), IEMA, NEBOSH ve Florida Eyalet Üniversitesi ile bağlantılı eğitim programlarında yer aldı.

Halen EnerTech Holding şirketinde Projeler Süpervizörü olarak görev yapan Al Farra, çevre ve temiz enerji projelerinin geliştirilmesi ve koordinasyonuna katkı sağlıyor. Çalışma alanları arasında atıkların geri dönüşümü, döngüsel ekonomi, çevresel iyileştirme, su arıtma, yeşil hidrojen, sürdürülebilir yakıtlar, elektrikli ulaşım ve karbon yönetimi de bulunuyor.

2020 yılından bu yana Arap Mühendisler Federasyonu Çevre Komitesi’nde Filistin Temsilcisi olarak görev yapan Al Farra, bölgesel çevre iş birliği ve mesleki diyaloğun geliştirilmesine katkı sunuyor. Al Farra, 2021 yılından bu yana Filistin Devleti Yüksek İnovasyon ve Mükemmeliyet Konseyi Genel Kurul Üyesi olarak da görev yapıyor.

Ayrıca sürdürülebilirlik alanında uluslararası iş birliğini ve bilgi paylaşımını destekleyen Experts in Sustainability (EIS) Global Network’ün de üyesi.

Heba Al Farra, bölgesel ve uluslararası sürdürülebilirlik girişimlerine katılmasının yanı sıra, çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim programları hazırladı ve uyguladı.

Al Farra, günlük yaşamında sorumlu tüketim, atıkların azaltılması, enerji ve su tasarrufu gibi çevre dostu uygulamalara önem vererek çevresel sorumluluk anlayışını bireysel yaşamına da yansıtıyor.

Al Farra, 2018 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından Batı Asya bölgesi için “Young Champion of the Earth” olarak seçildi. Bu başarı, Al Farra’nın çevre alanında değişim yaratma potansiyelinin uluslararası düzeyde tanınmasını sağladı. Çevrenin korunması, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik katkıları dolayısıyla farklı ödül ve takdirlere de layık görüldü.

Kadınların Güçlendirilmesine ve Liderliğine Destek

Heba Al Farra, kurucusu olduğu “Women in Energy and Environment (MENA)” girişimi aracılığıyla kadınların çevre ve enerji sektörlerine katılımını, mesleki gelişimini ve liderlik rollerini destekliyor.

Öte yandan, kadınların mesleki gelişimini, mentorluk olanaklarını ve uluslararası bağlantılarını destekleyen PLAYBOOK topluluğunda Legacy Member ve Expert olarak yer alan Al Farra, 2026 yılında Women and Wealth Summit Advisor olarak görevlendirildi. Bu göreviyle kadınların liderliği ve ekonomik açıdan güçlendirilmesine ilişkin uluslararası diyaloğu destekliyor.

Al Farra, Dubai’de gerçekleştirilen COP28 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında enerji dönüşümünde kadınların rolüne ilişkin uluslararası tartışmalara konuşmacı olarak katıldı.

Çocukların Çevre Eğitimi ve Gençlere Mentorluk

Meslek yaşamının önceki dönemlerinde The Scientific Center’da görev yapan Heba Al Farra, çocukların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin çevre sorunları ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmalarına katkı sağladı.

Kuwait Institute for Scientific Research bünyesindeki eğitim faaliyetlerine de katkıda bulunan Al Farra, National Technology Enterprises Company tarafından düzenlenen Yaz Staj Programı’nda genç profesyonellere mentorluk yaptı.

Filistin ile bağlantılı çevre eğitimi girişimlerini de destekleyen Al Farra, Exploring Science Programı kapsamında yenilenebilir enerji ve yeşil binalar konusunda eğitici bir sunum gerçekleştirdi.

Barışa Yönelik Aktif Faaliyetler ve Girişimler

Çevrenin korunması, doğal kaynaklara erişim, eğitim, fırsat eşitliği ve insanların esenliğini kalıcı barışın önemli unsurları arasında gören Heba Al Farra, barışa yönelik çalışmalara büyük önem veriyor.

Global Peace Chain’in faaliyetlerinde yer alan Al Farra, bu oluşumun Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklere katıldı.

Al Farra, SHAREK Society, Thirsting for Justice Campaign ve Palestinian Women Centers gibi girişim ve oluşumlarda da yer aldı.

İtalya, Fransa, Belarus, Fildişi Sahili, Pakistan, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna-Hersek, Sierra Leone, Japonya, İngiltere ve İran’ın ardından “Akif Manaf Sağlık ve

Barış Ödülü” şimdi de Filistin’de sahibini buldu.

Sağlıklı Yaşam Vakfı Sağlıklı ve Barışçıl Bir Yaşamı Destekliyor

Sağlıklı Yaşam Vakfı, bireylerin ve toplumun daha sağlıklı, mutlu ve barış içinde yaşamasına katkı sağlamak amacıyla faaliyetler yürütüyor. Kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini artırmayı, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını hedefleyen Vakfın öncelikleri arasında “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projelerinin hayata geçirilmesi bulunuyor.

Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü Tüm Dünyada Yaygınlaşıyor

Sağlıklı Yaşam Vakfı tarafından sağlık, barış ve sürdürülebilir yaşam alanlarında topluma katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara verilen “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü”, tüm dünyada yeni sahipleriyle buluşmayı sürdürüyor. Sağlıklı Yaşam Vakfı, önümüzdeki dönemde de farklı ülkelerde sağlık ve barış alanında değerli çalışmalar gerçekleştiren kişi, kurum ve kuruluşları ödüllendirmeyi hedefliyor.



