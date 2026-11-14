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İsrail'den alçak saldırı! 2 Filistinli şehit oldu

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AA Giriş Tarihi:

İsrail'den alçak saldırı! 2 Filistinli şehit oldu

Haydut ABD'nin beslediği terör devleti İsrail kana doymuyor.

#1
Foto - İsrail'den alçak saldırı! 2 Filistinli şehit oldu

İsrail'in bebek katili ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

#2
Foto - İsrail'den alçak saldırı! 2 Filistinli şehit oldu

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

#3
Foto - İsrail'den alçak saldırı! 2 Filistinli şehit oldu

İsrail'in İHA'lı saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde ise İsrail ordusunun, Han Yunus kentinin güneyini topçu atışlarıyla hedef aldığı belirtildi.

#4
Foto - İsrail'den alçak saldırı! 2 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlallerinde 1622 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 878 kişi yaralandı.

#5
Foto - İsrail'den alçak saldırı! 2 Filistinli şehit oldu

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar, Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ında yıkıma yol açtı.

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