Sahibinin salıverdiği köpek dehşet saçtı! 76 yaşındaki kadına 2 saatlik ameliyat!
Sakarya’nın Hendek ilçesinde taziye ziyaretinden evine dönen 76 yaşındaki kadın, komşusuna ait olduğu belirtilen köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Yüzünden ısırılan ve düşmenin etkisiyle bacağından darbe alan yaşlı kadın, hastanede 2 saat süren ameliyatın ardından tedavi altına alındı. Dehşet anlarını anlatan Nurten Gençali, “Herkes köpeğine sahip çıksın, mahallelerimizde rahat edelim" derken oğlu, köpek sahibini ‘Kapalı alanda muhafaza et’ diye defalarca uyardıklarını söyledi.