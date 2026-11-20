ABD Büyükelçisi rezil rüsva oldu: İran’dan ‘cuk’ diye oturan paylaşım
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter’in ABD askerlerinin İran’ın yenilgiye uğratılmasının ardından ailelerine dönebileceği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Erakçi, sosyal medya paylaşımında, “İsrail Büyükelçisi’nin ABD ordusunun başkomutanı olduğunu bilmiyorduk” ifadelerini kullanarak açıklamaya gönderme yaptı.
Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail’in Washington Büyükelçisi Leiter’in bir televizyon programında yaptığı açıklamalara Amerikan X şirketine ait sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Leiter'in, "Amerikalı askerler, ailelerinin yanına İran yenilgiye uğradığında dönebilir." şeklindeki sözlerini alıntılayan Erakçi, "İsrail’in Washington Büyükelçisi’nin ABD Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olduğunu bilmiyorduk." ifadelerini kullandı.
İsrail'in ABD Büyükelçisi Leiter, katıldığı bir televizyon programında, "Amerikalı askerler, ailelerinin yanına İran yenilgiye uğradığında dönebilir." demişti.