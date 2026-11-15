Filistinliler için günah çıkarttı! Terörist Netanyahu'ya satış, Putin’e olay sözler: Katil Biden’ın anı kitabında neler var neler
Görev süresi boyunca Siyonist İsrail'e milyarlarca dolarlık bomba ve silah yağdırarak Gazze soykırımının baş ortağı olan eski ABD Başkanı Joe Biden, çıkardığı anı kitabında utanmadan günah çıkardı. Savaş suçlusu katil Binyamin Netanyahu'ya "pek güvenmediğini" yazarak kirli suç ortaklığını örtbas etmeye çalışan bunak siyasetçi, Putin'e yönelik olay sözleri ve Afganistan itiraflarıyla da pişkinliğin zirvesine çıktı.