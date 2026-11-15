Filistinliler için günah çıkarttı! Terörist Netanyahu'ya satış, Putin’e olay sözler: Katil Biden’ın anı kitabında neler var neler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "huysuz bir üslubunun" olduğunu ve toplantılar sırasında "bir ergen gibi ilgisiz görünmeye çalışarak yayılıp oturduğunu" savunan Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin oyunculuk geçmişinin savaş dönemindeki bir lider için "aslında çok iyi bir eğitim" olduğunu düşündüğünü anlattı.