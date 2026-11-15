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Filistinliler için günah çıkarttı! Terörist Netanyahu'ya satış, Putin’e olay sözler: Katil Biden’ın anı kitabında neler var neler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Filistinliler için günah çıkarttı! Terörist Netanyahu'ya satış, Putin’e olay sözler: Katil Biden’ın anı kitabında neler var neler

Görev süresi boyunca Siyonist İsrail'e milyarlarca dolarlık bomba ve silah yağdırarak Gazze soykırımının baş ortağı olan eski ABD Başkanı Joe Biden, çıkardığı anı kitabında utanmadan günah çıkardı. Savaş suçlusu katil Binyamin Netanyahu'ya "pek güvenmediğini" yazarak kirli suç ortaklığını örtbas etmeye çalışan bunak siyasetçi, Putin'e yönelik olay sözleri ve Afganistan itiraflarıyla da pişkinliğin zirvesine çıktı.

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#1
Foto - Filistinliler için günah çıkarttı! Terörist Netanyahu'ya satış, Putin’e olay sözler: Katil Biden’ın anı kitabında neler var neler

Eski ABD Başkanı Joe Biden, "Promise Me, America" adlı yeni anı kitabında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya duyduğu güvenin sınırlı olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Filistinliler için günah çıkarttı! Terörist Netanyahu'ya satış, Putin’e olay sözler: Katil Biden’ın anı kitabında neler var neler

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Demokratların ara seçimlerde elde ettiği başarının ardından yayımlanan kitabında Biden, başkanlığı dönemindeki iç ve dış politika kararlarını değerlendirdi. Biden, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi kararının doğru olduğunu düşündüğünü, aynı koşullarda yeniden başkan olsa yine aynı kararı vereceğini belirtti.

#3
Foto - Filistinliler için günah çıkarttı! Terörist Netanyahu'ya satış, Putin’e olay sözler: Katil Biden’ın anı kitabında neler var neler

Dönemin Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'nin kararın sonuçlarından endişe duyduklarını anlatan Biden, Afgan hükümetinin ABD güçlerinin ayrılmasının ardından en az 6 ay ayakta kalabileceği yönünde kendisine güvence verildiğini ancak bu sürenin birkaç gün içinde sona erdiğini kaydetti.

#4
Foto - Filistinliler için günah çıkarttı! Terörist Netanyahu'ya satış, Putin’e olay sözler: Katil Biden’ın anı kitabında neler var neler

NETANYAHU’YA DUYDUĞU GÜVENİN SINIRLI OLDUĞUNU YAZDI: Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkilerine değindiği bölümde, Netanyahu'nun İsrail'in uzun vadeli ihtiyaçlarından ziyade kısa vadeli siyasi geleceğine öncelik verdiğini ifade etti.

#5
Foto - Filistinliler için günah çıkarttı! Terörist Netanyahu'ya satış, Putin’e olay sözler: Katil Biden’ın anı kitabında neler var neler

Netanyahu'ya duyduğu güvenin sınırlı olduğunu belirten Biden, "(Aramızda) Pek fazla güven yoktu.

#6
Foto - Filistinliler için günah çıkarttı! Terörist Netanyahu'ya satış, Putin’e olay sözler: Katil Biden’ın anı kitabında neler var neler

Ayrıca Bibi’nin (Netanyahu'nun) Trump’takine benzer eğilimlerinden de endişeliydim. Gerçekler konusunda son derece esnek davranabiliyor, demokratik kurumları kendi kişisel çıkarları doğrultusunda eğip bükmekten hiç çekinmiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - Filistinliler için günah çıkarttı! Terörist Netanyahu'ya satış, Putin’e olay sözler: Katil Biden’ın anı kitabında neler var neler

Biden, 7 Ekim 2023'ün ardından İsrail'e verdiği desteğin arkasında durmaktan pişmanlık duymadığını ancak çok sayıda masum Filistinlinin öldürülmesinin kendisinde "derin üzüntü" oluşturduğunu ifade etti.

#8
Foto - Filistinliler için günah çıkarttı! Terörist Netanyahu'ya satış, Putin’e olay sözler: Katil Biden’ın anı kitabında neler var neler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "huysuz bir üslubunun" olduğunu ve toplantılar sırasında "bir ergen gibi ilgisiz görünmeye çalışarak yayılıp oturduğunu" savunan Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin oyunculuk geçmişinin savaş dönemindeki bir lider için "aslında çok iyi bir eğitim" olduğunu düşündüğünü anlattı.

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Yorumlar

Abdullah

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