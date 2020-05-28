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Akif Çamlı rahmetle anılıyor

Gazetemizin emektarlarından olan ve uzun yıllar spor servisimizin müdürlüğünü yapan Mehmet Akif Çamlı ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle anıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:43:00 -
Akif Çamlı rahmetle anılıyor

Geçtiğimiz Ramazan ayında tedavi gördüğü Bezmialem Hastanesi’nde doktorların yoğun müdahalesine rağmen kurtarılamayan Çamlı, Fatih Camii’nde ikindi namazına mütêakiben kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilmişti. Merhum Çamlı, 27 Mayıs 2019 günü ebediyete intikal etmiş, cenazesine binlerce kişi katılmıştı.

 


Yeni Akit Gazetesi
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