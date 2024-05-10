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Medya Akif Beki, anında kafa çıkardı! Seni gidi Selo âşığı seni
Medya

Akif Beki, anında kafa çıkardı! Seni gidi Selo âşığı seni

Yeniakit Publisher
2024-05-10 16:05:00 -
Akif Beki, anında kafa çıkardı! Seni gidi Selo âşığı seni

Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesinde kalem oynatan Akif Beki, yine zıvanadan çıktı.

Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesinde kalem oynatan Akif Beki, yine zıvanadan çıktı.

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra siyasette yumuşamayı konuşuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le gerçekleştirdiği görüşmeden sonra yaptığı “siyasette yumuşuma dönemi başladı” yönündeki açıklamasının detayları merak edilirken, Akif Beki, Erdoğan-Özel buluşmasını fırsat bildi. “Yumuşamanın, Demirtaş’ı da kapsamasında bir garabet yok. Türkiye’nin yeni ihtiyacı, yapay kavgalar ve uydurulmuş suçlarla birlikte ayrımcılığın da artık geride kalmasını gerektirmez mi? Demirtaş için de yumuşama olmadıkça bundan söz edemeyiz oysa” herzelerini yumurtlayan Akif Beki, “Bu nasıl bir fırsatçılık” sorusunu da beraberinde getirdi. 

Akif Beki, anında kafa çıkardı! Seni gidi Selo âşığı seni

 
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