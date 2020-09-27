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Aktüel AKİDER Başkanı Kurban'dan Azerbaycan'a destek mesajı:
Aktüel

AKİDER Başkanı Kurban'dan Azerbaycan'a destek mesajı:

"Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'ındır"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:20:32 -
AKİDER Başkanı Kurban'dan Azerbaycan'a destek mesajı:

İZMİR (AA) - Merkezi İzmir'de bulunan Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği (AKİDER) Başkanı Asif Kurban, Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında öz topraklarını savunduğunu bildirdi.

Kurban, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarıyla barışı tehdit eden tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusuna karşı Azerbaycan'ın sivil halkın güvenliğini sağlamak için meşru müdafaa hakkını kullandığını belirten Kurban, şunları kaydetti

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in de ifade ettiği gibi, 'Azerbaycan sadece öz topraklarını savunmaktadır.' Dağlık Karabağ, tarihi olarak Azerbaycan toprağıdır ve bu hakikattir. Bu konuda uluslararası hukuk da bizim yanımızdadır. Bütün ülkeler Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanımaktadır. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’ındır. Ermenistan ordusunun bizim toprağımızda ne işi var? Ermenistan işgalci devlettir ve bu işgale son verilmelidir, verilecektir."

Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu en üst düzeyden dile getirdiğini vurgulayan Kurban, Ermenistan'ın saldırılarında hayatlarını kaybedenlere rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı dileyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşgal altındaki kadim Azerbaycan topraklarındaki bu katliam ve soykırım yapanları ve onlara destek olanları bir daha şiddetle kınıyoruz. Dünya kamuoyunu bu yaşananlara seyirci kalmamaya çağırıyor, faillerin cezalandırılması için gerekli ciddi adımların ivedilikle atılmasını, bu tür cinayet, katliam ve soykırımların bir daha yaşanmaması için Ermenistan’ın bu saldırılarını durdurmasını ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesini talep ediyoruz."


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