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Aktüel AKİB'den kasım ayında 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracat
Aktüel

AKİB'den kasım ayında 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracat

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:33:40 -
AKİB'den kasım ayında 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracat

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, birliklerinin kasım ayı ihracatının 1 milyar 127 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Yamanyılmaz, yazılı açıklamasında, birliğin kasım ayındaki üye sayısının 18 bin 149'a yükseldiğini belirtti.

Türkiye'nin kasım ayı ihracatına yüzde 7,5 katkı sunduklarını aktaran Yamanyılmaz, "Kasım ayında 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştık. Yılın 11. ayında bölge ihracatımızın lideri olan demir ve demir dışı metaller ihracatçıları birliğimiz, yüzde 28'lik artış yakalayıp, 298 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliğimiz, 253,1 milyon dolarlık hacme ulaşan kimyevi maddeler ve mamulleri birliğimiz oldu. Ülkemizin yaş meyve sebze ihracatını sırtlayan yaş meyve sebze ihracatçıları birliğimiz ise 204,2 milyon dolar değer elde ederek üçüncü sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Yamanyılmaz, hububat ve bakliyat sektöründe yüzde 8 artışla 114 milyon dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 6 artışla 96,7 milyon dolar, tekstil ve ham maddeleri sektöründe 72,5 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamullerlerde 27 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyonda 22,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Söz konusu dönemde AKİB’in ana pazarlarını Afrika, Avrupa, Orta Doğu ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin oluşturduğunu ifade eden Yamanyılmaz, şöyle devam etti:

"Kasım ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerde, yüzde 10 artış ve 103,2 milyon dolarla Rusya birinci sırada yer aldı. Rusya'yı 102 milyon dolar değerle Irak, 74 milyon dolarla Hollanda takip etti. Bu ayda ihracat hacminde en yüksek artış yakaladığımız ülkelerin başında yüzde 422 artış ve 17,7 milyon dolarla Nijerya geldi. Bu ülkenin ardından yüzde 109 artış ve 74 milyon dolarla Hollanda ikinci, yüzde 43 artış ve 15,1 milyon dolarla Lübnan üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkelerin yanı sıra İtalya, İsrail, Birleşik Krallık ve ABD pazarlarında da ciddi artışlar elde ettik."

Yamanyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihracatçıların mevcut pazarlardaki konumlarını korumalarını sağlamak ve yeni pazarlarda da varlık gösterebilmeleri için sanal ticaret heyetleri ve ticaret müşavirlikleriyle elektronik sohbet etkinliklerinin yanı sıra ihracat potansiyeli olan KOBİ'ler için "Birlik'te İhracat Projesi" ve "Pandemi'de İhracat Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti.


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