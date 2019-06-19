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Akhisarspor’un geleceği için iki başkan el sıkıştı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Akhisar Belediye ve Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Eryüksel, Akhisarspor için bir araya geldi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 20:16
Akhisarspor’un geleceği için iki başkan el sıkıştı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Akhisar Belediye ve Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Eryüksel, Akhisarspor için bir araya geldi. İkili Akhisarspor’un geleceği için birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel’i makamında ağırlayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisarspor’un geleceği için anlaşma sağlandığını belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Yapılan görüşmeler sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Besim Dutlulu, daha önceden Akhisar Belediyesi tarafından Akhisarspor’a kiraya verilen Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu ile Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Spor Tesisleri’ni ücretsiz olarak Akhisarspor’un hizmetine sunduklarını belirtti.


‘Takımımızın menfaati için her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız’ diyen Başkan Dutlulu, Akhisarspor’a personel desteği de sağlayacaklarını dile getirerek, “Akhisarspor sevdalısı olarak, bugün Akhisar Belediye ve Gençlik Spor Derneği Başkanı Hüseyin Eryüksel ile bir araya geldik ve şehrimizin takımının geleceği için toplantı yaptık. Daha önceden Akhisar Belediyesi tarafından Akhisarspor’a kiraya verilen Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu ile Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Spor Tesisleri’ni ücretsiz olarak Akhisarspor’umuzun hizmetine sunduk. Biz takımımızın menfaati için her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız. Belediye meclisimizde alınacak ortak karar sonrasında, Akhisarspor Kulübü için, başkanımızın talep ettiği 8-10 kişilik belediye personelimizi de,takımımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla görevlendireceğiz” ifadelerini kullandı.


Akhisarspor yönetimi ile taraftarın bir bütün olması gerektiğini ifade eden Başkan Dutlulu, şeffaflık vurgusu yaparak, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini söyledi. Başkan Dutlulu, sözlerini şöyle sonlandırdı, “Olumlu geçen görüşmemizin sonucunda, kulüp başkanı Sayın Hüseyin Eryüksel’den ricalarımız; taraftar ile takımın birlikteliğinin sağlanması, üyeliklerin halka açılması ve şeffaf bir yönetim anlayışı oldu. Gençlik yıllarımdan beri sıkı bir taraftarı olduğum şehrimizin takımı Akhisarspor’a sevdamız ve heyecanımız ilk gün olduğu gibi devam ediyor. Takımımızın taraftarıyla birlikte, geçmişte kazandığı başarılara daha yenilerini eklemesi için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Akhisarspor’umuzun çıkarları her zaman bizim önceliğimiz olacaktır. Bu noktada uzlaşma sağladığımız Sayın Hüseyin Eryüksel’e şehrimiz adına teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 20:16
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