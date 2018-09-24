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Akhisarspor'da Cihat Arslan dönemi

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 23:47
Akhisarspor'da Cihat Arslan dönemi

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı.

Sezona teknik direktör Safet Susic'le başladıktan sonra 5. haftadaki MKE Ankaragücü maçından sonra yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarına Cem Kavçak yönetiminde çıktıktan sonra, yeni teknik direktörünü buldu.

Akhisarspor'da, daha önce de takımda görev yapan ve bu sezona Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adanaspor'da başlayan Cihat Arslan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

2015-2016'da Akhisarspor'u çalıştıran Cihat Arslan, 2016-2017 sezonunun 2. haftasından sonra takımdan ayrılmıştı.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 23:47
  1. Ankara
  2. Adana
  3. Cihat Arslan

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