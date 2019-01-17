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Akhisarspor'da 3 transfer için imza töreni yapıldı

- Yeni transferlerden Zeki Yavru:"Ligde ilk yarıda alınan puan çok kötü değil. Bu kulüp, bu zorluklardan daha önce de çıktı. Yine çıkacaktır, buna inanıyoruz"

17 Ocak 2019 Perşembe 17:39
Akhisarspor'da 3 transfer için imza töreni yapıldı


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, kadrosuna dahil ettiği Sokol Cikalleshi, Rajko Rotman ve Zeki Yavru için imza töreni düzenledi.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Zeki Yavru, Akhisarspor gibi büyük bir aileye katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Akhisarspor'un başarısı için elinden geleni yapacağını belirten Zeki Yavru, şunları kaydetti:

"Burada en iyi şekilde takımımı temsil etmeye hazırım. İlk yarı zorlu bir süreç vardı. Ligde ilk yarıda alınan puan çok kötü değil. Bu kulüp, bu zorluklardan daha önce de çıktı. Yine çıkacaktır, buna inanıyoruz. Zor bir fikstürümüz var ama bunu avantaja çevirerek en kısa zamanda bu durumdan kurtuluruz."

Sokol Cikalleshi ise Akhisarspor'a döndüğü için çok mutlu olduğunu, kendisini evinde gibi hissettiğini aktardı.

Daha önce yeşil-siyahlı takımda çok güzel zamanlar geçirdiğini dile getiren Cikalleshi, "Sahada Akhisarspor için her şeyimi vermeye hazırım. Buraya gol atmak ve elimden gelenin en iyisini vermek için geldim. Takımın ilk yarı performansına baktığımızda golcüye ihtiyaçları var. Ben de bunun için buradayım. Taraftarlardan çok sayıda mesaj aldım, onlara çok teşekkür ediyorum. Onları mutlu etmek istiyorum." diye konuştu.

Yeni transferlerden Rajko Rotman da Akhisarspor'a gelmeden önce birçok olumlu görüş aldığını, bu nedenle yeşil-siyahlı ekibi tercih ettiğini ifade etti.

Takımlara yeni katılan oyuncuların ekiplere pozitif katkılarının olduğunu belirten Rotman, "Akhisarspor'u ligde tutmak ve daha iyi şeyleri yapmak için buradayım. Fiziksel olarak hazırım. Eğer hocamız şans verirse elimden geleni yaparım." ifadelerini kullandı.

Üç futbolcuyla da 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Akhisarspor'da Rajko Rotman ve Sokol Cikalleshi'nin 1 yıllık opsiyonlarının da olduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:39
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