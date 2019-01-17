0553 313 94 23

Akhisarspor'da 3 transfer birden

Yeşil-siyahlı ekip, Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru'yu kadrosuna dahil etti

17 Ocak 2019 Perşembe 13:31
Akhisarspor'da 3 transfer birden

MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, kadrosunu Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru ile güçlendirdi.

Akhisarspor, en son Trabzonspor'da forma giyen Zeki Yavru, Kayserispor'dan Rajko Rotman ve bonservisi Osmanlıspor'da bulunan Sokol Cikalleshi ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan ve 1461 Trabzon'da profesyonel olan Zeki Yavru, ligin ilk yarısında Trabzonspor'da 1 lig ve 3 kupa maçında mücadele etti.

Türkiye kariyerinde Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Göztepe'de mücadele eden Rajko Rotman, Süper Lig'de 90 maça çıktı.

Süper Lig'de daha önce de Akhisarspor forması giyen Sokol Cikalleshi, Türkiye kariyerinde Süper Lig'de çıktığı 77 maçta 19 gol kaydetti. Cikalleshi, son olarak Göztepe'de kiralık olarak mücadele etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:31
  1. Akhisarspor
  2. Futbol
  3. Rajko Rotman
  4. Sokol Cikalleshi
  5. SÜPERLİG
  6. Zeki Yavru

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye en büyük stratejik ortağımız"
    1. "Türkiye en büyük stratejik ortağımız"
    2. Kartal Belediyesinden ücretsiz Çini..
    3. "Bize güç katacak oyuncular alacağız"
    4. Aladağ'daki yurt yangını davası
    5. Türk hayırseverlerden "Kanlı Ocak"..
    6. AB'de enflasyon aralıkta yüzde 1,7'ye..
    7. Hollandalı isim Türkiye'den sınır dışı..
    8. Akhisarspor'da 3 transfer birden
    9. Amerika’nın kapıları Türk markaları..
    10. "Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın"
    11. Fransa'da patlama
    12. Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    13. Altun, gazeteci Boersma'nın, Hollanda..
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi..
    16. Akşener, İmamoğlu'nu kabul etti
    17. Günün ilk yarısında en çok değer..
    18. İran'da son 10 ayda 580 ton uyuşturucu..
    19. CHP'den Münbiç çıkışı: Esed'le barışın
    20. "Ligin ikinci yarısına puanla başlamak..
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...