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Akhisarspor yenilgisi sonrası... Fatih Terim yıldız oyuncuyu gözden çıkardı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gösterdiği performansla yedek kulübesine çektiği Feghouli'yi gözden çıkardı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:08
Akhisarspor yenilgisi sonrası... Fatih Terim yıldız oyuncuyu gözden çıkardı!

Galatasaray’da sezon başından bu yana ligde 17 dakika şans bulabilen, Lokomotiv Moskova ile yapılan Şampiyonlar Ligi grup maçında tribüne gönderilen Feghouli, dün Akhisarspor maçında da kendini yedek kulübesinde buldu.

Bu durum, tecrübeli teknik adamın Cezayirli futbolcuyu iyice gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı. Feghouli ancak 82. dakikada oyuna girebildi.

En çok kazanan futbolcu

Cezayirli futbolcu, Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu konumunda... 31 Mayıs 2022'de sözleşmesi bitecek olan Feghouli, 3 milyon 850 bin euro net sabit ücret alıyor. Ayrıca sözleşme gereği; Şampiyonlar Ligi'ne kalındığı için sarı-kırmızılı oyuncuya 200 bin dolar başarı primi ödeniyor. Süper Lig ve UEFA maçlarında alınan her bir puan için Feghouli 5 bin euro prim alıyor. (Skorer)

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 12:08
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. Akhisarspor
  4. Sofiane Feghouli

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