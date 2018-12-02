Akhisarspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında
Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor, 14. hafta karşılaşmasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.02 Aralık 2018 Pazar 11:29
Ligde ilk 13 haftada istediği sonuçları alamayan yeşil-siyahlı ekip, 14. haftaya topladığı 12 puanla 16. sırada girdi.
Akhisarspor, oynadığı son 2 maçta, ligde Bursaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar müsabakalarında galip duruma geçmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor maçında hakem Özgür Yankaya görev yapacak.
Müsabaka için bugün Malatya'ya giden yeşil-siyahlı ekip, son çalışmasını burada gerçekleştirecek.
Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Elvis Manu, Mustafa Yumlu, Dany ve Bilal Kısa'nın yanı sıra Yevgen Seleznov maçta forma giyemeyecek. Güray Vural, maçta sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.
İki takım arasında ligde geçen sezon oynanan 2 müsabaka da 0-0 sona ermişti.
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