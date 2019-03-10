Akhisarspor, üstünlüğünü koruyamadı
Ligde son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip, deplasmandaki kötü sonuçlarını Trabzonspor karşısında da sürdürdü10 Mart 2019 Pazar 13:58
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor, deplasmandaki kötü sonuçlarını sürdürdü.
Trabzonspor karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamayan yeşil-siyahlı ekip 25. haftayı 21 puanla son sırada geçti. Bu sezon dış sahada 12. maçını geride bırakan Ege temsilcisi, deplasmanda sadece 4 puan aldı.
Dış sahada 6 maçtır galip gelemeyen ve sadece 1 puan alabilen Akhisarspor, kalan 9 haftada ligde kalma mücadelesini sürdürecek.
Bu sezon daha önce Çaykur Rizespor ve Bursaspor karşısında ilk golü bulmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlı ekip Trabzonspor karşısında da üstünlüğünü koruyamadı ve haftayı puansız kapattı.
Akhisarspor, lige verilecek aradan önce 16 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.
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