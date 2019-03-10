Akhisarspor, üstünlüğünü koruyamadı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor, deplasmandaki kötü sonuçlarını sürdürdü.

Trabzonspor karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamayan yeşil-siyahlı ekip 25. haftayı 21 puanla son sırada geçti. Bu sezon dış sahada 12. maçını geride bırakan Ege temsilcisi, deplasmanda sadece 4 puan aldı.

Dış sahada 6 maçtır galip gelemeyen ve sadece 1 puan alabilen Akhisarspor, kalan 9 haftada ligde kalma mücadelesini sürdürecek.

Bu sezon daha önce Çaykur Rizespor ve Bursaspor karşısında ilk golü bulmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlı ekip Trabzonspor karşısında da üstünlüğünü koruyamadı ve haftayı puansız kapattı.

Akhisarspor, lige verilecek aradan önce 16 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.