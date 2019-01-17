Akhisarspor, transferde atağa kalktı

Akhisarspor; Sokol Cikalleshi, Zeki Yavru ve Rajko Rotman'ı transfer etti. Akhisarspor Asbaşkanı Harun Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri Süleyman İşçi, Zekeriya Güneş ve Mutlu Özdemir'in katıldığı imza töreninde Sokol Cikalleshi ve Rajko Rotman ile 3,5 yıllık, Zeki Yavru ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreni sonrası konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, transferi ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, "Çünkü bazı bölgelerde oyuncu olmaması takımda bunun farkında yoksa normal şartlarda hepimiz futboldan geldik hiçbir futbolcu takımına transfer istemez çünkü en sonunda rekabet edeceği biridir. Ama ihtiyacımız olduğunu kendi takımımızda biliyordu. Biz de alırken genelde takıma uyum sağlayacak adamlar alıyoruz. Mesele Zeki Trabzonspor'dan geldi bizde Trabzonspor'dan çok oyuncu var." dedi.

"Önemli bir stoper almayı düşünüyoruz"

Arslan, "Kalitesini inandığımız ve içeriye çabuk uyum sağlayacak oyuncular yoksa devre arası transferi gerçekten daha zor içeriye girmesi arkadaşlarla uyum sağlaması, oyun anlayışına uyum sağlaması kolay değil. Sezon başı olmayınca devre arası yapmak zorunda kalıyorsunuz. Görüşülen var stoper mevkisinde istediğimiz oyuncular var. Yönetim kurulu ile çalışıyoruz. Önemli bir stoper almayı düşünüyoruz. Onu alırsak artık bir transfer ihtiyacımız yok" diye konuştu.