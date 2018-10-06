Akhisarspor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. hafta maçında Akhisarspor, Karadeniz temsilcisi Trabzonspor’u evinde konuk edecek. Trabzonspor ile Akhisarspor ile 13. kez kozlarını paylaşacak. Akhisarspor Trabzonspor maçı yarın saat 19:00’da oynanacak . Akhisarspor-Trabzonspor maçı maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. hafta maçında Akhisarspor kendi taraftarı önünde Akhisarspor'u konuk edecek. 7 Ekim Pazar günü saat 19.00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak. Akhisarspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor ile Akhisarspor arasında geride kalan 12 maçta bordo-mavililer, 4 galibiyet aldı. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı. Trabzonspor'un 18 golüne, Akhisarspor 22 golle karşılık verdi.

Manisa'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçın 2'sini kazandı. Manisa'da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma ise beraberlikle bitti. Bordo-mavililer, bu maçlarda 9 gol yedi, rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Karadeniz ekibi, Manisa deplasmanında son 2 maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.