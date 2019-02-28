Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu: “Galibiyetle turu atladık, mutluyuz memnunuz”

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, galibiyetle turu atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. İlk maçı da 3-1 kazanan Akhisarspor, yarı finale yükseldi ve Ümiraniyespor’un rakibi oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, “Biz avantajlı olarak gelmiştik. Ona göre oyun planımız vardı. Savunma yapmayı düşünmüyorduk. İstediğimiz gibi de oldu, golü bulduk. Biraz bocalama oldu. Sonuçta galibiyetle turu atladık. Mutluyuz, memnunuz” diye konuştu.