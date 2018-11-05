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Akhisarspor-Sevilla maçını Fransız hakem yönetecek

Akhisarspor'un Avrupa Ligi 4. haftasında İspanya temsilcisi Sevilla ile yapacağı karşılaşmayı, Millot yönetecek.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:16
Akhisarspor-Sevilla maçını Fransız hakem yönetecek

Akhisarspor'un, sahasında İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında Fransız hakem Benoit Millot görev alacak. 

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Millot'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Julien Pacelli ve Bertrand Jouannaud üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Benjamin Pages olacak. 

Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadı'nda yapılacak karşılaşma, 8 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:16
  1. Manisa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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