Akhisarspor, Muhammet Reis'i transfer etti



MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Giresunspor'dan Muhammet Reis'i kadrosuna dahil etti. Akhisarspor Kulübünde yapılan açıklamada, Muhammet Reis'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Futbola Trabzonspor'da başladıktan sonra Erzurumspor'da profesyonel olan 35 yaşındaki Muhammet Reis, Trabzonspor, Kocaelispor, Akçaabat Sebatspor, Arsinspor, 1922 Konyaspor, Balıkesirspor, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Gazişehir Gaziantep ve Giresunspor'da forma giydi. Orta saha oyuncusu TFF 1. Lig'de 228 maçta 65 gol kaydetti.



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