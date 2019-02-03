Akhisarspor-Medipol Başakşehir maçından notlar





MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Akhisarspor'a konuk olan lider Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ini bozmadı.

Geçen hafta Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Akhisarspor karşısında da ilk 11'ini değiştirmedi. Medipol Başakşehir'de henüz forma şansı bulamayan Demba Ba'nın yanı sıra geçen hafta maç kadrosunda yer almayan Emmanuel Adebayor da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.





- Akhisarspor'da 2 değişiklik





Teknik direktör Cihat Arslan'ın cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadığı müsabakada yeşil-siyahlı ekip, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde 2 zorunlu değişiklik yaptı. Akhisarspor'da cezalı oyuncular Caner Osmanpaşa ile Edin Cocalic'in yerine Avdija Vrsajevic ile Rajko Rotman müsabakaya başladı. Kayserispor'dan transfer edilen Rotman, ligde ilk 11'de kendisine ilk defa şans buldu.

Akhisarspor'da ara transfer döneminde son olarak kadroya dahil edilen Musa Nizam, yeşil-siyahlı formayla ilk maçında yedek soyundu.

Hava sıcaklığının yaklaşık 17 derece olduğu Akhisar'da taraftarlar, müsabakaya ilgi gösterdi.



