Akhisarspor maçında taraftarlara küfür eden Fatih Terim'e ceza gelecek mi? İşte detaylar
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ahkisarspor maçında ev sahibi takımın taraftarlarıyla yaşadığı münakaşa sonrası akıllara tecrübeli teknik adamın ceza alıp almamasını getirdi.25 Eylül 2018 Salı 11:55
KÜFÜR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ
AKHİSARSPOR maçından sonra sosyal medyaya Fatih Terim’in cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüleri düştü. Terim'in bir taraftarın kendisine yönelik, “4 gelecek 4” sözlerine “A... k...” şeklinde küfürlü sözle karşılık verdiği kameralara yansıdı. Ancak talimatlar gereği bu görüntünün delil kabul edilmesi için yayıncı kuruluş görüntüsü olması gerekiyor. Eğer Futbol Federasyonu hukuk müşavirliği görüntüleri talep eder ve o an bulunursa Fatih Terim ceza alacak.
VOLKAN’A İŞLEM YAPILMADI
GEÇMİŞTE Fenerbahçeli Meireles de benzer şekilde Kadıköy'de oynanan bir Galatasaray maçı sonrası yayıncı kuruluşun yine yer kamerasının ortaya çıkarttığı görüntüyle PFDK'ya sevk edilerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı. Ancak Kayserispor maçı sonrası çıkış tünelinde Volkan Demirel'in cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyaya düşen görüntüleri yayıncı kuruluş görüntüsü olmadığı için TFF bu olayla ilgili herhangi bir işlem yapmamıştı.
(Güneş)
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