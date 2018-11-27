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Akhisarspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

27 Kasım 2018 Salı 13:59
Akhisarspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

MANİSA (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında 29 Kasım Perşembe günü deplasmanda Rus ekibi Krasnodar'la karşılaşacak Akhisarspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü konuk ettiği Bursaspor'a 4-2 mağlup olan yeşil-siyahlılar, Krasnodar maçı için ilk çalışmasını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ısınmanın ardından pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Bilal Kısa, Dany ve Mustafa Yumlu'nun yanı sıra Yevgen Seleznov yer almadı.

Bu akşam Rusya'ya hareket edecek Akhisarspor, müsabaka için son çalışmasını Krasnodar'da yapacak. Antrenman öncesinde Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:59
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  3. J Grubu
  4. Krasnodar
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