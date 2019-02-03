Akhisarspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Akhisarspor ile Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Manisa'da karşı karşıya gelecek. Akhisarspor alt sıralardan kurtulmak için kazanmak istiyor. Başakşehir ise Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirvedeki puan farkını açmanın peşinde. Peki, Akhisarspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?03 Şubat 2019 Pazar 13:12
Akhisarspor ile Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Manisa'da karşı karşıya gelecek. Akhisarspor alt sıralardan kurtulmak için kazanmak istiyor. Başakşehir ise Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirvedeki puan farkını açmanın peşinde. Peki, Akhisarspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Akhisarspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Akhisar Stadı'nda Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı maç saat 16.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Akhisarspor - Başakşehir maçı muhtemel 11'ler
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Musa, Sissoko, Lopes, Rotman, Serginho, Josue, Regattin, Manu, Cikalleshi
Başakşehir: Mert, Çaiçara, Mahmut(Serdar), Epureanu, Clichy, Emre, İrfan, Visca, Arda, Mossoro(Adebayor), Robinho
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