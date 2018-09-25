Akhisarspor, Arslan yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, dün anlaşmaya vardığı teknik direktör Arslan yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.25 Eylül 2018 Salı 21:02
Yeşil-siyahlılar, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Akhisarspor ile dün 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Cihat Arslan ve yardımcılarının gözetimindeki antrenmanda futbolcular, düz koşu, ısınma hareketleri ve yarı sahada çift kale maç yaparak çalışmayı tamamladı.
Manisa temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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