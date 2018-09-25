Akhisarspor, Arslan yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

Yeşil-siyahlılar, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Akhisarspor ile dün 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Cihat Arslan ve yardımcılarının gözetimindeki antrenmanda futbolcular, düz koşu, ısınma hareketleri ve yarı sahada çift kale maç yaparak çalışmayı tamamladı.

Manisa temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.