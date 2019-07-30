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Akhisarlılar açık hava sinema günlerini çok sevdi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen sinema gecelerinde "Pi’nin Yaşamı" isimli film büyük ilgi gördü.

30 Temmuz 2019 Salı 12:23
Akhisarlılar açık hava sinema günlerini çok sevdi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen sinema gecelerinde "Pi’nin Yaşamı" isimli film büyük ilgi gördü.


Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen ücretsiz açık hava sinema gecelerinde dün gece “Pi’nin Yaşamı” isimli macera ve drama filmi gösterime girdi. Havaların da aşırı sıcaklarından bunalan Akhisarlılar Gölet’te bulunan Açık Hava Sinemasına akın etti. Gölet alanına kurulan sinevizyonda Akhisarlılar çimlerin üzerinde film izleme keyfi yaşadı. Temmuz ve ağustos ayları boyunca pazartesi ve perşembe geceleri düzenlenen sinema günleri Akhisarlılara renk kattı.


Vatandaşlar böyle bir etkinliği hayata geçirdiği için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:23
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