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Akhisarlı çocuklar tatillerini sporla değerlendiriyor

Akhisar Belediyesi tarafından çocukların sağlıklı bireyler olarak büyümeleri, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları başladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:47
Akhisarlı çocuklar tatillerini sporla değerlendiriyor

Akhisar Belediyesi tarafından çocukların sağlıklı bireyler olarak büyümeleri, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları başladı.


Futbol, basketbol, güreş ve tekvando branşlarında verilen yaz spor okulları 24 Haziran Pazartesi günü başladı ve kayıtların ay sonuna kadar süreceği bildirildi. Bu branşlara kayıt olmak isteyenlerin Akhisar Belediyesi Çözüm Merkezi’ne başvurmaları ve 444 11 45 numaralı telefon ile bilgi alabilecekleri bildirildi.


Akhisar Belediyesi Yaz Futbol ve Basketbol okullarını ziyaret eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çocuklarınyaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve daha sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri için Yaz Spor Okulları’nın önemli bir proje olduğunu belirterek, çocukların ve gençlerin sportif anlamda ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkararak, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.


Yaz spor okullarının önemine değinen Başkan Dutlulu, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra spor faaliyetlerinde de bulunması, sağlıklı bir gelecek için oldukça önemli. Yaz Spor Okulları’nda çocuklarımız fiziksel yeteneklerini geliştirdiği gibi ruhsal sağlığını da yenilemektedir. Akhisarımız yetenekli sporcular bakımından oldukça zengin bir şehir. Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlarımız var. Yaz Spor Okulları’nda, uzman eğitmenler eşliğinde, gençlerimizin yeteneklerini keşfederek geleceğin şampiyonlarını yetiştirme imkanımız var. Gençlerimizin derslerinden arta kalan vakitlerini spor faaliyetleri ile değerlendirmeleri, yaz tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri için bu tarz faaliyetleri oldukça önemsiyoruz. Aileler de çocuklarının spor faaliyetlerinden ve gelişimlerinden memnun olduklarını dile getiriyorlar. Ben öncelikle bu etkinliklere katılım gösteren miniklerimize ve ailelerine, eğitmenlerimize ve personelimize teşekkür ederim. Genç arkadaşlarımıza da spor faaliyetlerinde başarılar dilerim.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:47
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