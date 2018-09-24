Akhisar'ın rakibi gol yağdırdı!
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Rusya temsilcisi Krasnodar, ligde konuk olduğu Sovetov takımını 3-0 geçmeyi başardı.24 Eylül 2018 Pazartesi 20:38
Akhisarspor'un UEFA'daki rakibi Rusya Premier Lig'de Krylya Sovetov'u 3-0 mağlup etti.
Rusya Premier Lig'in 8. haftasında Krasnodar, Krylya Sovetov'a konuk oldu.
Krasnodar, ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 69 ve 71. dakikalarında Ari, 81. dakikasında Magomed Suleymanov'un attığı gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.
Ligde üst üste üçüncü maçını kazanan Krasnodar, 16 puanla ikinci sıraya yükseldi. Son 5 maçının 4'ünü kaybeden Krylya Sovetov ise 7 puanla 13. sırada kaldı.
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