  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Akhisar'da gece yarısı vahşet!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, meydanda başından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

2020-04-23 02:17:00 -
Akhisar'da gece yarısı vahşet!

Manisa'nın Akhisar İlçesinde oturan Cevdet Çiçek (26), Milli Egemenlik Meydanı'nda henüz bilinmeyen nedenle M.Ö'nün (21) silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Çiçek, yere yığılırken zanlı M.Ö. olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan vatandaşların çağrısıyla gelen sağlık ekipleri, Cevdet Çiçek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde 10 adet boş kovan bulan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı