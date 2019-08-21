Akhisar’da açık hava konserleri Akhisar Belediyesinin organize ettiği ve yerel sanatçıların sahne aldığı açık hava konserleri Akhisarlılar tarafından büyük ilgi görüyor.

Akhisar Belediyesinin organize ettiği ve yerel sanatçıların sahne aldığı açık hava konserleri Akhisarlılar tarafından büyük ilgi görüyor.

Açık hava konserlerinin dün akşamki programında ilk olarak Akhisar Majör Orkestrası sahne aldı. Orkestranın solisti Gülşah’ın birbirinden güzel seslendirdiği şarkılar geceye katılanlardan büyük beğeni aldı. Gecenin ikinci bölümünde ise sahneye Polat Kınaş ve ekibi çıktı. Sahne alan grubun solisti Ersin, söylediği şarkılarla Akhisarlılara unutulmaz anlar yaşattı.

Akhisar Gölet Doğal Yaşam Alanında başlatılan açık hava konserlerinde, yaz boyunca her hafta salı günü farklı yerel sanatçıların sahne alacağı belirtildi.

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