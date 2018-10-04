Akhisar zorlu deplasmanda!
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Akhisarspor ile Standart Liege arasında Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'te başlayacak.04 Ekim 2018 Perşembe 18:47
Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Krasnodar'a 1-0 yenilen Akhisar, siftah için Belçika'nın güçlü takımı Standart Liege karşısında.
Temsilcimizin hedefi Avrupa'daki ilk puanlarını almak. Temsilcimizde sakat Serginho'nun yanısıra Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Bokila ve Larsson da forma giyemeyecek.
Saat 22.00'de Dufrasne Stadı'nda oynanacak maçın hakemi Manuel Shuettengruber. Karşılaşma beIN SPORTS HD2'den naklen yayınlanacak.
STANDART LIEGE - AKHİSARSPOR
STAT: Dufrasne
HAKEM: Manuel Shuettengruber
STANDARD LIEGE: Ochoa, Cavanda, Luyindama Oimirot, Carcela, Marin, Agbo, Djenepo, Fai, Lifis, Sa
TEKNİK DİREKTÖR: Michel Preudhomme
AKHİSAR: Fatih, Vrsajevic, Mustafa, Caner, Kadir, Eray, Sissoko, Güray, Manu, Regattin, Seleznov
TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Aslan
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