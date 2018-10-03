Akhisar, Standard Liege maçının hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi'nde Standard Liege ile karşılaşacak olan temsilcimiz Akhisarspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.03 Ekim 2018 Çarşamba 20:24
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yarın Belçika'nın Standard Liege takımı ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-siyahlı takım, maç öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda gerçekleştirdi.
Teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
Akhisarsporlu futbolcular, antrenmanın bu bölümünde ısınma hareketlerinin ardından bir süre topla çalıştı.
İdmanın basına kapalı bölümünde, Cihat Arslan'ın takımına son taktik çalışmaları yaptırdığı bildirildi.
Standard Liege ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
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