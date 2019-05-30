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Akhisar Belediyesi ile Akhisarspor yönetimi arasında gerilim var

CHP’li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 31 Mart’ta AK Parti’den Akhisar Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Eryüksel başkanlığındaki Akhisarspor yönetimi arasında anlaşmazlıklar sürüyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:57
Akhisar Belediyesi ile Akhisarspor yönetimi arasında gerilim var

CHP’li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 31 Mart’ta AK Parti’den Akhisar Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Eryüksel başkanlığındaki Akhisarspor yönetimi arasında anlaşmazlıklar sürüyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takımımızın ligde kalma mücadelesi süresince sessizliğimizi koruduk. Fakat artık bu konuya bir ‘Dur’ demenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.


Spor Toto Süper Lig’den düşen Akhisarspor’da mevut yönetim ile Akhisar Belediyespor arasında gerginlik devam ediyor. Daha önce "Artık Akhisarsporumuz için yeni bir başlangıç ve yeni bir başkan zamanı.." şeklinde bir paylaşım yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yine sosyal medya hesabından Akhisarspor’a yönelik açıklamalarda bulundu. Dutlulu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Herkesin bildiği gibi Akhisar Belediyesi ile Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (Akhisarspor), arasında organik bir bağ bulunmamasına rağmen, belediyemiz tarafından takıma ciddi bir kaynak aktarılmaktadır. Şehrimin takımını gençlik yıllarımdan beri destekliyorum ve desteklemeye de devam edeceğim. Fakat borçlu bir şekilde devraldığımız belediye bütçemizin yeniden yapılandırılması ve Akhisarspor yönetiminin bu noktada bize hiç yardımcı olmaması sebebiyle yeni kararlar almamız elzem olmuştur. Akhisarspor artık halktan ve taraftardan uzaklaşarak sadece belli bir kesimin hegemonyası altında hizmet etmeye başlamıştır. Bu durum Akhisarspor’a ve Akhisar halkına zarar veriyor.


Mevcut yönetimin kontrolündeki Akhisarspor’un bütçesinin şeffaflıktan uzak olması, kongre ve yönetim kurulu seçimlerinin gizli olarak yürütülmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmemesi de bu şekilde bir tavır sergilememizin nedenleri arasındadır. Mülkiyeti Akhisar Belediyesi’ne ait Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu ile Akhisarspor’un antrenmanlarda kullandığı tesislerimiz, yine Akhisarspor’un hizmetine sunulmaya ve düzenli bakımlarının tarafımızca yapılmasına devam edilecektir.Bu konuda herhangi bir sıkıntı yoktur. Öte yandan yine mülkiyeti Akhisar Belediyesine ait olan ve Akhisarspor’a gelir getirici tesislerin, sona erecek sözleşmeleri için kanunların emrettiği şekilde, belirlenen yasal süre içerisinde, kulüp yönetimine tebligat verilmiştir. Yönetim ile uzlaşma çalışmalarımız her zaman devam edecektir.


Akhisarspor bünyesinde çalışan Akhisar Belediyesi’nin bordrolu 75 personel de belediyemize geri çağrılmıştır. Ramazan Bayramı ardından bizimle çalışmayı kabul eden bu personelimiz, belediyemiz bünyesinde çalışmaya devam edecektir. Yine Akhisarspor yönetimi tarafından kapatılan alt yapı organizasyonlarına da sahip çıkmak amacıyla, ilk olarak yaz spor okullarını belediyemiz bünyesine alarak, gençlerimizin spor faaliyetlerini yürütebilmeleri için her türlü desteği devam ettireceğiz.


Takımımızın ligde kalma mücadelesi süresince sessizliğimizi koruduk. Fakat artık bu konuya bir ‘Dur’ demenin zamanı geldi. Tüm halkımızın ortak değeri olan Akhisarspor’umuzun, Akhisar halkı ile yeniden buluşturulması, taraftar ile yeniden kucaklaştırılması için her türlü hak arama mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkımızın bizden talep ettiği de budur. Takdir kamuoyunundur”

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:57
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