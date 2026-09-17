  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Netanyahu’ya kapılar açık, Mahmud Abbas’a vize yok! ABD’den Filistin’e çifte standart Tel Aviv'de alarm! Türkiye'nin Suriye hamlesi resmen çıldırttı! Türkiye'deki LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor! 17 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 17 Eylül 1961: Adnan Menderes'in idam edilmesi (Eski Başbakan) Yemen’den Washington’a çağrı: Husilere destek akışını durdurun Trump’tan rahatlatan açıklama! Anlaşma için doğrudan temas kurdular Kayıp Büşra bebeğin anne ve babası tutuklandı ABD Başkanı Trump dertli! Ülkeleri biz taşıyoruz İmamoğlu davasında 82. duruşma! İfade değiştirme baskısı
Gündem Akharım'da tarihi gün: Jeotermal sıcak su sondaj çalışmaları başladı
Gündem

Akharım'da tarihi gün: Jeotermal sıcak su sondaj çalışmaları başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Akharım'da tarihi gün: Jeotermal sıcak su sondaj çalışmaları başladı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde, bölgenin ekonomik ve turistik potansiyelini zirveye taşıyacak olan jeotermal sıcak su sondaj çalışmaları dualarla başladı. Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, bu adımı beldenin yarınlarını aydınlatacak "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde, bölgenin ekonomik ve turistik potansiyelini zirveye taşıyacak olan jeotermal sıcak su sondaj çalışmaları dualarla başladı. Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, bu adımı beldenin yarınlarını aydınlatacak "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, sondaj çalışmalarının başlaması münasebetiyle yayımladığı bültende, yapılan işlemin toprağa vurulan sıradan bir sondajdan ibaret olmadığını vurguladı. Başkan Kaynak, projenin beldeye katacağı değerleri şu sözlerle ifade etti:
"Bu çalışma, Akharım’ın ekonomik, tarımsal ve sosyal anlamda yepyeni bir ufka yelken açması demektir. İnşallah bu bereketli sular beldemize; şifa dağıtan kaplıcalar, yeni oteller ve en önemlisi gençlerimiz için yepyeni istihdam kapıları olarak geri dönecek. Çocuklarımızın gözlerindeki o umut dolu tebessüm, memleketimize hizmet yolundaki en büyük motivasyonumuzdur."

"Devletimizin Güçlü Desteğini Her An Yanımızda Hissettik"

Jeotermal vizyon projesinin hayata geçirilmesinde devlet kademelerinden büyük destek gördüklerinin altını çizen Başkan Kaynak, teşekkür mesajında şu isimlere yer verdi:
"Bu vizyon projenin gerçekleşmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen; başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Afyonkarahisar Valimiz Sayın Dr. Naci Aktaş’a, Afyonkarahisar Milletvekillerimiz Sayın Ali Özkaya, Sayın İbrahim Yurdunuseven ve Sayın Hasan Arslan’a, AK Parti İl Başkanımız Sayın Dr. Özgür Kavak'a, İlçe Başkanımız Sayın Murat Erkalan’a ve sahada ter döken tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Çıkarılacak sıcak suyun Akharım halkına ve bölge esnafına hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Süleyman Kaynak, açıklamalarını "Akharım için ilk günkü aşkla çalışmaya, geleceğimiz için üretmeye devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.

 

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak’tan göreve başladıktan sonra ilk açıklama: Telefonunuz 7/24 açık olsun
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak’tan göreve başladıktan sonra ilk açıklama: Telefonunuz 7/24 açık olsun

Siyaset

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak’tan göreve başladıktan sonra ilk açıklama: Telefonunuz 7/24 açık olsun

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23