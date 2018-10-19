Akgönenç, Hakk’a yürüdü
Merhum Necmeddin Erbakan Hoca’nın dava arkadaşlarından olan ilim ve dava insanı Prof. Dr. Oya Akgönenç, Hakk’ın rahmetine kavuştu.19 Ekim 2018 Cuma 16:11
HABER MERKEZİ
Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Oya Akgönenç, önceki gün akşam saatlerinde son nefesini verdi.
79 yaşında fani dünyaya gözlerini yuman Akgönenç, bir dönem Saadet Partisi ve Fazilet Partisi’nde milletvekilliği yapmıştı.
Milli Görüş Lideri merhum Necmeddin Erbakan Hoca’nın dava arkadaşlarından Akgönenç’in naaşı bugün Kocatepe Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından düzenlenecek tören sonrasında Gölbaşı Kabristanı’na defnedilecek.
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