Akfen GYO’nun gelirleri yüzde 226 arttı

Bu dönemde şirketin gelirleri Euro bazında da yüzde 151 artarak 1.6 milyon Euro’ya yükseldi. Akfen GYO, güçlendirilmiş portföyünün etkisiyle 2021’in ilk 3 ayında olumlu sonuçlara imza attı. Buna göre şirketin gelirleri ilk çeyrekte TL bazında yüzde 74 artarak 33.2 milyon TL’ye dayandı. Aynı dönemde gelirler Euro bazında yüzde 32 artarak 3.7 milyon Euro’ya vardı. Akfen GYO’nun, dünyanın önde gelen otel zincirlerinden Accor tarafından işletilen Türkiye’deki 15 Ibis ve Novotel marka otellerinden elde ettiği toplam kira da artış kaydetti. 15 otelin geliri martta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla Euro bazında yüzde 58.4 artışla 302 bin Euro’ya, TL bazında ise yüzde 90.7 artışla 2.7 milyon TL’ye ulaştı. Rusya otellerinden elde edilen toplam kira geliri ise martta Euro bazında yüzde 307 artışla 121 bin Euro olarak gerçekleşti.