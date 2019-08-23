Akfen GYO’nun gelirleri 49 milyon TL’yi geçti

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Türkiye, Rusya ile KKTC’de 20 oteli ve bir ofis binasından oluşan portföyünden ilk 6 ayda elde ettiği geliri yüzde 19 arttırarak 49,1 milyon liraya taşıdı. Şirketin Türkiye’de faaliyet gösteren 15 otelinin ortalama doluluk oranı yüzde 66’ya çıktı. Otel doluluk oranlarındaki bu artış beraberinde oda fiyatlarını da arttırdı. Akfen GYO’nun otellerinin ortalama oda fiyatı ilk 6 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 artışla KDV hariç 210 TL (33 avro) oldu. Şirketin genel müdürü Sertaç Karaağaoğlu, Türkiye’nin turizmde devam ettirdiği başarısının gelirlerine olumlu etki ettiğini belirtti.