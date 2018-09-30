Akfen, elektrik üretimine başladı

2020’ye kadar yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1000 MW’lık enerji üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Geçen hafta Van’da 20 MW gücündeki iki güneş santrali devreye alan şirketin Konya’da toplam kurulu gücü 30 MW olan üç lisanslı güneş santrali de enerji üretimine başladı. Toplam 573 dönümlük alan üzerine kurulacak santraller 65 milyon Dolar’a mal oldu. Ürettiği enerjiyi uluslararası sistemden Türkiye’ye yayacak Konya santralleri 120 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılıyor.