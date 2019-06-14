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AKEDAŞ kesintisiz otomasyona geçti

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.

14 Haziran 2019 Cuma 11:34
AKEDAŞ kesintisiz otomasyona geçti

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanımı ile iş süreçlerinde kesintisiz otomasyona geçti. Dijital dönüşüm sonrası kağıt tüketimini ciddi oranda azalma sağlayan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. envision tarafından gerçekleştirilen ‘En Yeşil Ofisler’ araştırması listesinde de yer aldı.


AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, “Çevrenin korunmasını yasal zorunlulukların ötesinde, doğaya ve topluma saygının bir göstergesi olarak görmekteyiz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi sayesinde sağladığımız kağıt tasarrufu ve ağaç kesimlerinin önlenmesini de bu kapsamda değerlendirmekteyiz. Daha Yeşil Bir Türkiye için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Bu çerçevede bundan sonrada önemli projelere imza atmayı düşünüyoruz” dedi.


Dijital dönüşümün önemine de değinen Yılmaz, “Dijital dönüşümü gerçekleştirmenin ön koşullarından biri de Elektronik Belge ve Süreç Yönetim Sistemlerini uygulamaya koymak. Bu gerçekten hareketle, EBYS yazılımını Şirket bünyesinde devreye aldık ve kağıt bazlı tüm iş süreçlerimizi tam entegre dijital bir platforma taşıdık. Temel hedefimiz kağıtsız bir ofis ortamı oluşturmak. Sistem sayesinde tüm iş süreçlerimiz otomatik hale gelirken, karar verme süreçlerimiz hızlandı, işlem kuyrukları ve bekleme süreleri oldukça kısaldı. Kurum içi ve kurum dışı iletişim daha iyi bir hale geldi. Ayrıca, kağıt ve kartuş tüketimi ciddi oranlarda azalma yaşandığının da altını çizmeliyim. Böylelikle, hem çevreci hem de verimli bir ofis ortamı oluşturduk. Araştırma sonuçlarına göre Bir ağaçtan ortalama olarak 8,300 adet A4 kağıt üretiliyor. 1 ton kağıt üretimi esnasında 26.700 litre su tüketilmekte ve 1,3 ton karbondioksit açığa çıkıyor, Dünyada her yıl ormanlarının yüzde 1,3’ü kağıt üretiminde kullanılıyor. Bu miktar, 40 milyon hektara (İsviçre büyüklüğünde bir alana) denk geliyor. Türkiye’de bir ofiste kişi başına tüketilen kağıt miktarı ortalama 140-180 sayfaya kadar çıkıyor. Bu gerçekler söz konusuyken bu proje ile doğaya ve çevreye büyük fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz’’ diye konuştu.



Envision yetkililerinden tebrik


En yeşil ofis araştırmasını gerçekleştiren envision’dan Kurumsal İletişim Müdürü Ayberk Yurtsever ise, “Bu araştırma gerek doğamızın korunmasının önemini gerekse Elektronik Belge Yönetim Sistemleri kullanımının gerekliliğini vurgulaması açısından farkındalık oluşturmaktadır. En Yeşil Ofis araştırmasında elektrik sektörü listesinde yer alan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. şirketine teknolojiye verdikleri önem ve çevremize gösterdikleri duyarlılıktan ötürü tebrik ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:34
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