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Ekonomi Akdeniz'den 17 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihracatı
Ekonomi

Akdeniz'den 17 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihracatı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:55:49 -
Akdeniz'den 17 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihracatı

MERSİN (AA) - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin ocak-ağustosta 17 milyon dolarlık cerrahi maske, tulum ve önlük ihraç ettiğini bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, sektör ihracatında cerrahi maske ve koruyucu giysilerin önemli rolünün olduğunu belirtti.

Bu ürünlerin ihracatında artışların yaşandığını ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"Ocak-ağustosta 17 milyon dolarlık cerrahi maske, tulum ve önlük ihraç ettik. Söz konusu dönemde 7,86 milyon dolarlık koruyucu tulum, 7,16 milyon dolarlık maske ve 1,87 milyon dolarlık önlük ihracatı gerçekleştirdik. En çok cerrahi maske ihracatı yaptığımız ilk üç ülke 3,64 milyon dolarla Almanya, 2,31 milyon dolarla Hollanda, 1,13 milyon dolarla Çin oldu. Koruyucu elbisede en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında 5,33 milyon dolar ile Azerbaycan 2 milyon dolar ile Slovakya, 454 bin dolar ile Çin geldi. Koruyucu tulumda ise en fazla ihracatı 560 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan'a, 483 bin dolar ile Litvanya'ya, 291 bin dolar ile Kazakistan'a gerçekleştirdik."

Tekin, sektörün cerrahi maske ve koruyucu giysi ihracatındaki hibe şartının kaldırılmasını beklendiğini belirterek, "Hükümetimizin maske ve koruyucu giysilerde hibe şartı konusunda bir düzenleme getirmesi halinde bu ürünlerin ihracatını üç katına çıkartabiliriz. Üretim gücümüz ve kapasitemiz var. Avrupa'da bazı ülkelerin bizden kumaş alıp maske ve tulum üretmeye başladığını öğreniyoruz. Hibe zorunluluğu kaldırıldığı takdirde bu ürünlerin ihracatında sürdürülebilirliği sağlamış ve kendimize rakip yaratmamış olacağız." ifadelerini kullandı.

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