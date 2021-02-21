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Dünya Akdeniz’de petrol sızıntısı! İsrail ikinci bir emre kadar kapattı
Dünya

Akdeniz’de petrol sızıntısı! İsrail ikinci bir emre kadar kapattı

Akdeniz'de bir yük gemisinde yaşanan petrol sızıntısı nedeniyle İsrail'de plajlar ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 22:29:00 -
Akdeniz’de petrol sızıntısı! İsrail ikinci bir emre kadar kapattı

Akdeniz'de bir yük gemisinden petrol sızıntısı meydana geldi. Sızan petrol, İsrail'in neredeyse tüm Akdeniz kıyılarında kirliliğe neden oldu. İsrail Sağlık, İçişleri ve Çevre Koruma Bakanlıkları, büyük bir petrol kirliliğin ardından halkın bir sonraki duyuruya kadar ülkenin tüm plajlarından uzak durmasını istedi. İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel yaptığı açıklamada, sızıntı anında bölgede 9 geminin bulunduğunu ve sızıntının meydana geldiği gemiyi tespit etmek için soruşturmanın devam ettiğini aktardı. Bakan Gamlie, "Gemi kimliği tespit edilirse İsrail yasal önlemler alabilir. Mevcut seçeneklerden biri, sigorta şirketlerine, on milyonlarca şekele mal olabilecek çevresel etkilerle mücadele edebilmek için tazminat almak üzere dava açmaktır” dedi.

İsrail makamları, geçen hafta ülkenin güneyindeki bir plajda dalgaların sürüklediği 17 metre uzunluğunda ölü bir balina bulmuştu. Aşkelon'un kuzeyinde bulunan balinanın kirlilik nedeniyle öldüğü tespit edilmişti.

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