Akdeniz'de dev uyuşturucu operasyonu! Toplam 12 ton toz esrar ele geçirildi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türk narkotik ekiplerinin ihbarı üzerine, Cezayir açıklarında düzenlenen operasyonla bir gemide 12 ton esrar ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ekipleri, uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı, İtalya ve İspanya kolluk birimlerine Akdeniz’de Cezayir açıklarındaki bir gemide uygulama yapılması gerektiği bilgisini vermesi üzerine; İtalya ve İspanya kolluk birimleri söz konusu gemide arama gerçekleştirdi. Aramada 12 ton toz esrar maddesi ele geçirildi. Ukrayna uyruklu 8 gemi mürettebatı tutuklandı.

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