Akdeniz'de 300'den fazla düzensiz göçmen kurtarıldı

İtalyan ANSA ajansının haberinde, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı devriye botlarının, Akdeniz'i geçmeye çalışan 5 ayrı teknede toplamda 301 düzensiz göçmeni kurtardığı bildirildi.

Kurtarılanların, İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'na götürüldüğü kaydedildi.

Kurtarılan göçmenlerin Bangladeşli, Mısırlı, Eritreli, Etiyopyalı, Sudanlı, Pakistanlı ve Suriyeliler olduğu belirtildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerin Libya'dan hareket ettiği kaydedildi.

Diğer yandan, İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak-24 Ağustos döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 38 bin 190 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 106 bin 23 olarak kaydedilmişti. Bakanlığın verileri, düzensiz göçmen gelişlerinde, geçen yıl aynı döneme göre bu yıl yüzde 60 düşüş olduğunu ortaya koydu.

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Bu arada, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre ise yılbaşından 19 Ağustos'a kadar 1026 düzensiz göçmen Orta Akdeniz'de kayboldu.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, geçen yıldan bu yana İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle de faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması, teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması ya da egzoz gazından zehirlenme gibi nedenlerden dolayı her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.