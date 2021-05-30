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Dünya Akdeniz'de 117 sığınmacı kurtarıldı
Dünya

Akdeniz'de 117 sığınmacı kurtarıldı

Akdeniz'de plastik botla Avrupa'ya gitmeye çalışan 117 sığınmacının kurtarıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 03:33:00 -
Akdeniz'de 117 sığınmacı kurtarıldı

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safakes'teki Sidi Mansur sahilinden plastik botla Avrupa'ya geçmek üzere hareket eden 117 sığınmacı, Safakes kentinin kuzeydoğusuna 54 kilometre uzaklıkta teknik arıza nedeniyle yardım talep etti.

Bunun üzerine, dün gece yola çıktıkları öğrenilen farklı Afrika ülkelerinden yaşları 6 ila 37 arasında değişen 117 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacıların yasal işlemler için Karkana kentindeki Sidi Yusuf Limanı'na gönderildiği kaydedildi.​​​​​​​

Her yıl binlerce sığınmacı daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Sığınmacıların bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 sığınmacının Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.

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