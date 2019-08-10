Akdeniz Üniversitesi profesör, doçent, doktor öğretim görevlisi alımı 2019 başvuru

Akdeniz Üniversitesi akademik personel alım ilanı yayınladı. Pek çok alanda başarılara imza atan Akdeniz Üniversitesi profesör, doçent, doktor öğretim üyesi alımı yapıyor. Profesör başvurusu yapacakların, iyi Klinik Uygulamaları ve Klinik Araştırmaları hakkında Temel Eğitim Sertifikası sahibi olmak. Kronik Osteomyelitisin tedavisinde lazer terapisi konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak. Doçent ilan başvurusu için çift Katlı Potansiyel Modelleriyle Yük Alış Verişli Nükleer Reaksiyon Tesir Kesitleri üzerine bilimsel çalışmaları bulunma şartı başvuru şartlarından sadece iki tanesidir. İşte Akdeniz Üniversitesi profesör, doçent, doktor öğretim görevlisi alımı 2019 başvurularına ilişin detaylar.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Birden fazla kadro ilanına yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir.

İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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