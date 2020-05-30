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Spor

Akdeniz Takım Satranç Oyunları başladı

TSF takımı, 9 ülkenin yarıştığı B kategorisinde ilk günü birinci tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 12:04:46 -
Akdeniz Takım Satranç Oyunları başladı

ANKARA (AA) - Akdeniz Satranç Birliği ve Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından "Koronavirüsü mat et" projesi kapsamında "online" düzenlenen Akdeniz Takım Oyunları başladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamada, 435 sporcunun katıldığı ve 2 grup üzerinden düzenlenen organizasyonun ilk gününde, 9 ülkenin yarıştığı B kategorisinde TSF takımının birincilik elde ettiği belirtildi.

Her ekipte yer alan ilk 10 sporcunun puan toplamının takım puanını oluşturduğu turnuvada, TSF takımının 985 puan topladığı kaydedildi.

Organizasyon, 14 Haziran'a kadar devam edecek.

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